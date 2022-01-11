Потерпілий помер ще до приїзду медиків

Закарпатська поліція затримала 56-річного чоловіка, який вбив свого 49-річного брата. Відомо, що між братами виникла сварка, старший схопив кухонний ніж і поранив молодшого. Потерпілий помер ще до приїзду медиків.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у понеділок, 10 січня, у селі Ільниця. «Близько 14:40 заявник повідомив поліції, що виявив свого родича мертвим у його ж будинку. Прибувши за викликом, поліцейські та медики оглянули тіло загиблого та з’ясували, що смерть настала після поранення грудної клітини ножем», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Поліцейські встановили, що між 49-річним потерпілим та його 56-річним братом виникла побутова сварка, старший брат схопив кухонного ножа та вдарив ним молодшого у груди. Чоловік помер ще до приїзду «швидкої».

56-річного чоловіка затримали, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За скоєне чоловікові загрожує до 15 років тюрми.