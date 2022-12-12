У Зборові під колесами вантажного потяга загинув 57-річний чоловік. Як розповів машиніст, чоловік раптово вийшов на колії перед потягом, який їхав просто на нього. Незважаючи на те, що машиніст застосував екстрене гальмування, уникнути зіткнення не вдалося.

Про нещасний випадок, який стався у суботу, 10 грудня, поліцію повідомив черговий залізничної станції. Чоловік розповів, що близько 17:30 під вантажний поїзд сполученням «Жмеринка-Чоп», який рухався в напрямку Львова, потрапив чоловік.

«За словами машиніста, чоловік раптово вийшов на залізничне полотно і він, подавши гучний сигнал, застосував екстрене гальмування. Проте зупинити важкий великогабаритний транспорт вчасно не встиг», – розповів правоохоронцям машиніст потяга.

Від важких травм постраждалий пішохід загинув. Особу загиблого встановили, чоловікові було 57 років, він мешкав у Зборівській громаді. Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 ККУ (порушення правил експлуатації залізничного транспорту).