Горів приватний будинок на вул. Каганця у Львові

У четвер вранці, 12 січня, сталася пожежа у приватному будинку на вул. Каганця у Львові. У результаті пожежі загинув 59-річний господар будинку.

За інформацією ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 7:00 ранку в одноповерховому цегляному житловому будинку на вул. Каганця. Про пожежу повідомили очевидці.

На час прибуття пожежників з вікна будинку вибивався густий чорний дим, а одна з кімнат була повністю охоплена вогнем. Під час гасіння пожежі у кімнаті рятувальники виявили на підлозі мертвого чоловіка. Загиблим виявився 59-річний власник будинку.

Пожежу гасили 13 пожежників та три спецавтомобілі. Згоріли речі домашнього вжитку на площі 12 м2. Причини та обставини займання встановлюють правоохоронці.