Брила льоду впала на лобове скло ВАЗ з вантажівки під час зустрічного роз'їзду

У Рівному 59-річний водій постраждав внаслідок падіння брили льоду на лобове скло автомобіля. Як встановила поліція, лід впав з вантажівки, яка проїжджала повз автомобіль у зустрічному напрямку. Водій фури не зупинився і поїхав далі. Відтак поліція просить можливих свідків ДТП звернутись за номером 102 і повідомити номерні знаки вантажівки.

Інцидент стався близько 10:30 у середу, 14 грудня, повідомила прес-служба поліції Рівненщини. Закривавленого водія автомобіля ВАЗ-2108 побачив рівнянин, який проїжджав цією дорогою. Він же викликав поліцію та швидку допомогу.

«Поліцейські попередньо з’ясували, що із напівпричепу тенту невстановленої поки вантажівки під час зустрічного роз’їзду впала брила льоду на лобове скло автомобіля ВАЗ-2108. Кермувальник, причетний до скоєної ДТП, не зупинився і поїхав у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

️59-річного жителя Рівного із травмами голови, обличчя та ока госпіталізували до лікарні. Винуватця інциденту розшукують правоохоронці. Також поліція просить можливих свідків ДТП звернутись за номером 102 або 0972570476. За фактом порушення правил експлуатації транспорту поліція розпочала кримінальне провадження.

Зазначимо, що 30 листопада подібний випадок стався неподалік Дубна. Тоді брила льоду впала з вантажівки на службове авто поліції. Внаслідок інциденту постраждали двоє правоохоронців, які на той момент перебували у салоні автомобіля.