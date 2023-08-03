2 серпня у п'яти підозрюваних правоохоронці провели обшуки

Волинська поліція викрила злочинну групу, яка займалась підробленням різноманітних документів. За гроші зловмисники виготовляли, зокрема, документи, завдяки яким військовозобов'язані чоловіки могли виїхати за кордон. Встановлено, що одним з підозрюваних є чиновник однієї з міських рад Волині, але якої саме – в поліції не уточнюють.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, співробітники управління карного розшуку спільно зі слідчими та відділом кримінального аналізу протягом декількох місяців документували незаконну діяльність групи.

Встановлено, що її організатором був 60-річний мешканець Рожищ. Він залучив ще п'ятьох людей: мешканців Волинської, Сумської, Рівненської та Полтавської областей. Вони шукали клієнтів та виготовляли для них фіктивні документи – посвідчення водіїв, посвідчення на керування сільгосптехнікою та пенсійні посвідчення, за якими навіть військовозобов’язані могли безперешкодно виїхати за кордон.

Як з'ясували поліцейські, серед спільників організатора був також посадовець однієї з міських рад Волині, який підробляв документів за робочим комп'ютером.

У середу, 2 серпня, вдома у підозрюваних провели 16 обшуків. «Правоохоронці вилучили мобільні телефони, що містять відомості про громадян, які зверталися за незаконними послугами, жорсткі диски з наявними підробленими електронними документами, обладнання та матеріали, за допомогою якого здійснювалася підробка, понад 100 тисяч доларів та 40 тисяч євро», – йдеться у повідомленні. Також під час обшуків вилучили близько 200 підроблених документів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство), ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон), ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, збут чи використання підроблених документів). Наразі підозр у цій справі нікому не вручали, але, як зазначають у поліції, «це питання вже вирішується».

Максимальне покарання, яке передбачене цими статтями – вісім років ув'язнення.