61-річна львів'янка хотіла допомогти синові уникнути мобілізації

У Харкові поліція затримала 61-річну львів’янку за організацію ухилення від мобілізації для 31-річного сина. Спільницею львів’янки виявилася харківська лікарка-акушерка. Вони намагалися підкупити вагітну жінку, щоб оформити фіктивне батьківство.

Як повідомили у вівторок, 18 березня, в Офісі генпрокурора, восени 2024 року 61-річна мешканка Львова звернулась по допомогу до своєї подруги, яка працює у Харкові лікаркою-акушеркою. Вона розповіла, що у її 31-річного сина двоє дітей, він призовного віку, підлягає мобілізації і не має законних підстав для отримання відстрочки від призову. Львівʼянка попросила врятувати його від армії.

«Лікарка підшукала вагітну жінку та за грошову винагороду запропонувала після пологів у свідоцтві про народження дитини як батька вказати сина подруги — начебто це його третя дитина», – йдеться в повідомленні ОГП.

У грудні 2024 року львівʼянка приїхала до Харкова та зустрілась з матірʼю її майбутнього «онука». Вона передала жінці 400 доларів як частину винагороди за допомогу. Також вона запевнила вагітну, що до досягнення дитиною трьох років щомісяця буде передавати гроші.

Наприкінці грудня мешканка Львова зробила ще один переказ на суму 4200 грн, щоб вагітна не передумала.

Спільницею львів'янки виявилася харківська лікарка-акушерка

Наприкінці лютого 2025 року жінка народила хлопчика. Львівʼянка самостійно поїхала до Харкова з нотаріально посвідченою заявою від свого сина про визнання батьківства та довіреністю. Вона подала необхідні документи до одного із ЦНАПів у Харкові, де її затримали правоохоронці.

Підозрюваній суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Через декілька днів правоохоронці викрили й саму лікарку. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Двом фігуранткам повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ).