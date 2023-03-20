Біля Луцька 63-річна пішохідка загинула внаслідок наїзду автомобіля. На жінку, яка перебувала на проїзній частині, наїхав позашляховик. Від травм потерпіла померла на місці.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, аварія сталась у неділю, 19 березня, на трасі у селі Прилуцькому Луцького району.

«46-річний лучанин, керуючи автомобілем Kia Sorento, допустив наїзд на 63-річну місцеву мешканку, яка знаходилася на проїзній частині. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

У поліції в коментарі ZAXID.NET наразі не змогли уточнити, йшла жінка по дорозі чи лежала на проїзній частині. Це з'ясують під час експертиз, які проведуть в рамках розслідування.

Відомо, що водій автомобіля був тверезий. Авто, на якому чоловік скоїв ДТП, наразі вилучили. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.