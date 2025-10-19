Тракторист загинув у ДТП в Глинянах

У суботу, 18 жовтня, у місті Глиняни на Львівщині 63-річний тракторист перекинувся на тракторі і загинув.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, ДТП сталася увечері близько 19:20. 63-річний мешканець міста Глиняни на мінітракторі «Сінтай-120» з причепом, рухаючись по польовій дорозі, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, внаслідок чого відбулось перекидання трактора.

У результаті ДТП водій отримав важкі травми та загинув на місці.