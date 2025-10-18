Смертельна ДТП сталася на Яворівщині

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю села Нагачів Яворівського району Степанові Дацку, який за кермом трактора у жовтні 2024 року спричинив смертельну ДТП, в якій загинув водій легковика Škoda Octavia. Винуватцю аварії присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, смертельна ДТП сталася 3 жовтня 2024 року близько 7:00 ранку на дорозі Яворів – Грушів між селами Нагачів та Дрогомишль Яворівського району. Степан Дацко за кермом трактора МТЗ-80 з напівпричепом без номерного знаку та системи зовнішнього освітлення в умовах недостатньої видимості спричинив аварію. У результаті автомобіль Škoda Octavia, який їхав у попутному напрямку, здійснив зіткнення із задньою частиною напівпричепа. Водій легковика отримав важкі травми та загинув.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся, повідомив, що відшкодував потерпілій родичці загиблого завдану шкоду.

Суддя Ірина Карпин визнала Степана Дацка винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 ККУ) та призначила йому покарання – чотири роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.