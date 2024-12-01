На порушницю митних правил чекає чималий штраф

Працівники львівської митниці у неділю, 1 грудня, виявили під час огляду автобуса «Баліце – Львів» в пункті пропуску «Краківець – Корчова» 11 незадекларованих телефонів iPhone, що в Україну ввозила 65-річна мешканка Львівщини. Про це повідомляє пресслужба львівської митниці.

Незадекларовану техніку на пів мільйона гривень в багажі пасажирки виявили за допомогою рентгену. Ідеться про:

чотири iPhone 16 Pro;

три iPhone 16 Pro Max;

чотири iPhone 15 Pro Max.

65-річна львів’янка сказала митникам, що придбала техніку Apple на подарунки до Різдва для родини.

За фактом ввезення в Україну незадекларованої техніки складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.2 ст. 471 Митного кодексу України. Санкція за порушення – штраф у розмірі 30% вартості незадекларованих товарів.