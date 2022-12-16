Пішохід переходив дорогу на Львівському шосе, коли на нього наїхали автомобілі

У Хмельницькому літній чоловік потрапив під колеса одразу двох автомобілів. Спершу на 72-річного пішохода наїхав мікроавтобус, а тоді – легковий автомобіль. Постраждалого чоловіка забрали у обласну лікарню. У якому він стані, наразі невідомо.

Аварія сталась у четвер, 15 грудня, близько 16:40 по Львівському шосе. Попередньо встановлено, що 67-річний водій автомобіля Opel допустив наїзд на 72-річного пенсіонера, який переходив проїжджу частину дороги.

«Після цього на пішохода наїхав автомобіль Renault під керуванням 23-річного місцевого жителя. Внаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Хмельницької обласної лікарні», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 стт. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. Наразі невідомо, чи перебували учасники ДТП в стані сп'яніння, це з'ясують під час слідства.