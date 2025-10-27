Аварія сталася на вул. Жовківській

У неділю, 26 жовтня, на вул. Жовківській у Львові 87-річний водій Hyundai Kona збив трирічного хлопчика. Дитину з травмами госпіталізували.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 12:30. 87-річний львів’янин на автомобілі Hyundai Kona здійснив наїзд на трирічного пішохода, теж мешканця Львова. Унаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження.

Як уточнили ZAXID.NET у поліції, дитину госпіталізували з переломом стегна.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.