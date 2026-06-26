Нещасний випадок стався у селі Копистин Хмельницького району

У селі Копистин Хмельницького району 8-річний хлопчик тяжко травмувався після падіння з електросамоката. Наразі він перебуває в реанімації. Про це у пʼятницю, 26 червня, повідомили у поліції Хмельницької області.

Аварія сталася 25 червня близько 17:30. За даними слідства, малолітній місцевий житель під час руху по вулиці Перемоги не впорався з керуванням, впав і вдарився головою. Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.

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За інформацією правоохоронців, це вже другий випадок з початку місяця в Хмельницькому районі, коли дитина після поїздки на електросамокаті потрапляє до реанімації. Перший стався 7 червня у селі Мар’янівка.