П'ятеро ухилянтів мали заплатити за втечу закордон 20 тис. доларів

Закарпатська поліція затримала місцевого адвоката за систематичне переправлення ухилянтів закордон. Відомо, що до схеми причетні ще двоє людей – власниця готелю та ще один закарпатець, який безпосередньо отримував кошти від призовників. Адвоката затримали під час спроби переправити п’ятьох військовозобов’язаних чоловік до Словаччини. Правоохоронці не уточнюють деталей про причетних до схеми, проте, за даними ZAXID.NET, йдеться про 53-річного адвоката з Ужгорода, 56-річну власницю готелю та кількох магазинів з Хуста і 52-річного мешканця Хустського району.

Як у п’ятницю, 7 квітня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, адвоката затримали на одній із АЗС в Ужгородському районі. Чоловік саме готувався переправити п’ятьох військовозобов’язаних закордон. За даними поліції, що організував схему закарпатець, який залучив до роботи адвоката та власницю одного з готелів. З кожного ухилянта зловмисника брали від трьох до шести тис. доларів.

«Кожен виконував свої завдання: організатор відповідав за фінансову складову, підприємиця поселяла клієнтів у своєму готелі, адвокат відповідав за транспортування втікачів до кордону та його перетин», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці не уточнюють деталей про причетних до схеми, проте, за даними джерел ZAXID.NET, йдеться про 53-річного адвоката з Ужгорода, 56-річну власницю готелю та кількох магазинів з Хуста і 52-річного мешканця Хустського району.

У прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції додають, що зловмисники підшуковували охочих незаконно перетнути кордон серед своїх знайомих. Далі домовлялися про зустріч в одному з готелів, що належить учасниці групи. Жінка знайомила охочих виїхати зі своїм спільником, який розповідав про умови та вартість втечі, а також доставляв чоловіків до точки збору для перетину кордону.

«На АЗС, чоловіків зустрічав адвокат, який виконував у групі роль так званого провідника. Він проводив їх до кордону поза офіційними пунктами пропуску, де на території Словацької Республіки їх чекала людина. Вартість пішого перетину становила від 3 до 6 тис. доларів з особи. Перед «трансфером» громадяни сплачували половину суми, решту – після перетину», – додали у ДСР.

Адвоката затримали разом із п’ятьма ухилянтами безпосередньо під час отримання грошей на одній із АЗС. Чоловік перебуває у СІЗО. У разі успішного перетину кордону, зловмисники мали отримати орієнтовно 20 тис. доларів.

Наразі усім трьом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів). Санкція статті до дев’яти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на три роки та із конфіскацією майна.