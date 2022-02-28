Airbnb разом з благодійниками профінансує розселення українців, які вимушені втікати з дому через війну

Платформа для пошуку житла Airbnb забезпечить безкоштовним житлом до 100 000 біженців із України. Про це повідомив у Twitter засновник компанії Брайан Ческі.

За словами Брайана Ческі, долучитись до розселення біженців з України пропонують в першу чергу власникам помешкань із Польщі, Німеччини, Угорщини та Румунії.

«Усе перебування безкоштовне для біженців, воно фінансується Airbnb, донорами та щедрими господарями», – написав Брайан Ческі.

Детальніше про те, як долучитися до програми допомоги біженцям з України, власники помешкань можуть дізнатися на цій платформі. Донорів просять підтримати ініціативу Airbnb донатами у благодійний фонд компанії — Airbnb.org.

За інформацією канцелярії польського прем’єр-міністра, лише у Польщу з початку війни вихало 187 тисяч біженців.