Акція «Зафіксуй ціну на рік» від провайдера Мережа Ланет

Незважаючи на зростання активності людей у Всесвітній мережі, телебачення все ж досі залишається невід'ємною частиною звичного життя. За переглядом ТБ родини проводять затишні вечори за переглядом фільму, спільне дозвілля з друзями за переглядом комедій, футбольних матчів або реаліті-шоу, розпочинають свій день разом з улюбленими ранковими програмами, займаються домашніми справами тощо.

Попри те, що сьогодні на ринку є чимало пропозицій різних форматів ТБ, незмінним фаворитом серед глядачів все ж залишається кабельне телебачення.

Серед численних переваг кабельного ТБ:

висока та стабільна якість сигналу;

доступ до великої кількості каналів;

захист від перешкод при переадресації сигналу;

доступна ціна технічного обслуговування;

можливість підключення до одного кабелю декількох пристроїв одночасно.

Головною його перевагою є просте та швидке підключення, яке не потребує додаткового дорогого устаткування. Сигнал надходить на обладнання оператора, де кодується й лише після цього передається до користувацьких пристроїв. Все, що потрібно, – провести спеціальний кабель в приміщення, де знаходитиметься телевізор, та підключити його до пристрою.

Якісне кабельне телебачення в Самборі від Мережі Ланет

Мережа Ланет пропонує мешканцям Самбора найцікавіші телеканали у високій якості за оптимальною ціною. В рамках тарифу «Baza+» ви отримаєте доступ до вітчизняних та зарубіжних каналів на будь-який смак й зможете з легкістю обрати програми, які будуть цікаві навіть найвибагливішим членам вашої сім'ї. Для замовлення підключення достатньо залишити заявку на сайті компанії або ж самостійно зателефонувати за номером, вказаним на екрані. Аби отримати максимально вигідні умови, скористайтеся унікальною пропозицією від Мережі Ланет й зафіксуйте поточну ціну на вибраний вами пакет на весь наступний рік.

Зафіксуй ціну на рік та отримай місяць послуг у подарунок!

Для нових та дійсних абонентів Мережі Ланет компанія пропонує акцію, в рамках якої користувачі можуть не лише зафіксувати актуальну поточну вартість послуг на весь рік, але й отримати місяць користуватися послугами провайдера у подарунок!

Щоб скористатися акційною пропозицією, необхідно:

внести одноразовий платіж за 11 місяців користування обраним тарифом;

після успішного проведення транзакції надіслати на електронну пошту [email protected] лист з темою «Зафіксуй ціну на рік» або ж відправити відповідний запит в Особистому кабінеті. Повідомити про платіж можна також за контактним номером телефону, вказаним на сайті, або ж написавши на сторінку провайдера у соціальних мереж Instagram та Facebook.

Після виконання цих дій ви отримаєте бонус у розмірі місячної абонплати за вибраний вами тариф, який буде використаний для відкриття 12-го місяця користування. Акція має необмежений термін дії й не сумується з іншими пропозиціями провайдера.

Щоб отримати більш детальну інформацію, звертайтеся: м. Самбір, вул. Бойківська, 3/3, [email protected] або за номером телефону (03236) 2-00-46.