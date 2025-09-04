Амбулаторія у Великих Грибовичах вже приймає пацієнтів
Новини Львова від ZAXID.NET за 4 вересня
0 0
У четвер, 4 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Діяли на випередження. СБУ затримала двох підлітків-терористів, на замовлення РФ вони мали підірвати автівку воїна.
- Напад у громадському транспорті. Пасажирка львівського автобула побила дружину ветерана.
- Рік після наймасштабнішої атаки. У Львові вшанували загиблих під час російського удару 4 вересня минулого року.
- Допомога медиків – поруч із домом. З вересня у Великих Грибовичах запрацювала амбулаторія, тепер їхати до Львова не треба.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter