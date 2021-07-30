Пожежу на кораблі USS Bonhomme Richard гасили протягом чотирьох днів

Американського моряка звинуватили в масштабній пожежі на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard у 2020 році. Після пожежі судно утилізували, передає ВВС в п’ятницю, 30 липня.

Речник ВМС США Шон Робертсон не став називати ім’я обвинуваченого в підпалі моряка, однак уточнив, що він був на той час членом екіпажу USS Bonhomme Richard.

«Під час розслідування ми зібрали достатньо доказів, щоб призначити попереднє слухання відповідно до належної правової процедури в рамках системи військової юстиції», – сказав він.

Детальніше про пожежу на військомову кораблі

Пожежа на борту USS Bonhomme Richard спалахнула 12 липня 2020 року в Сан-Дієго, де був пришвартований корабель. В результаті пожежі постраждали щонайменше 40 моряків та 23 цивільних. Вогонь гасили протягом чотирьох днів.

Військовий корабель вартістю в 1 млрд доларів був введений в експлуатацію у 1998 році і був одним з небагатьох американських десантних кораблів, з яких міг злітати винищувач F-35. Оскільки відновити його після пожежі у 2020 році було надто дорого, судно вирішили утилізувати.