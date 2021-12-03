Логотип DPC (ліворуч) дуже схожий на піонерський значок СРСР

Найбільший в Росії організатор кіберспортивних турнірів компанія Epic Esports Events була змушена змінити логотип турніру з відеогри-стратегії в реальному часі Dota 2 через закон України про декомунізацію.

Все через те, що логотип турніру під назвою DPC EEU був схожий на піонерський значок, який використовували у Радянському Союзі. Зокрема, ідентичні фони та оформлення, замість лідера російських більшовиків Володимира Леніна всередині зірки розмістили одного із героїв Dota 2 Пуджа, а напис «Завжди готовий!» замінили на DPC EEU.

На потенційне порушення українського законодавства щодо декомунізації звернули увагу в провідній американській компанії-розробнику комп’ютерних ігор – Valve. Компанія відома такими комп'ютерними іграми як Half-Life, Counter-Strike, Left 4 Dead та Dota 2.

Інтернет-видання PlayUA зауважує, що Valve не отримувала жодних скарг, а самостійно прийняла таке рішення з метою уникнення репутаційної шкоди, оскільки вагоме місце у її діяльності відіграють гравці та глядачі з України.

Попри те, що вже були виготовлені подарункові набори, банери та інша продукція з символікою турніру, Epic Esport Events вирішила змінити логотип.

2 грудня організатори турніру на своїй сторінці у Twitter повідомили, що змушені змінити логотип DPC EEU, аби не порушувати закони України.

«Якийсь час тому ми отримали звернення від компанії Valve із запитом на зміну логотипу турніру, оскільки він потенційно може порушувати законодавство України про заборону пропаганди комунізму», – йдеться у повідомленні, яке зявилося через декілька днів від початку турніру (29 листопада).

За словами організаторів, вони намагалися створити логотип, який би «викликав ностальгічний погляд на спільну історію країн» пострадянського простору, адже, наголосили вони, Україна була частиною СРСР протягом більшої частини 20-го століття, перш ніж вона проголосила себе незалежною в 1991 році. Історію із логотипом вони називають «нешкідливим жартом».

Вони також запевнили, що мають юридичний висновок, який підтверджує, що цей логотип не може вважатися комуністичною символікою, а тим більше не є пропагандою. Однак задля уникнення потенційних конфліктів і зауважень з боку Valve, логотип було вирішено змінити на менш претензійний.

Адвокат міжнародної програми допомоги кримінальним розслідувачам (ICITAP) Богдан Ковалів зауважив, що геймінг-сегмент Twitter «завалений стенаннями про «українців, які всюди сунуть політику» і не дають росіянам жити навіть в кіберспорті».

Зазначимо, що Dota Pro Circuit 2021/2022 – це турнір для команд зі Східної Європи, у якому беруть участь команди держав пострадянського простору, зокрема Росії, України, Казахстану тощо.

Команди розділені на перший та другий дивізіон, а змагання будуть розділені на три етапи: перший турнір стартував 29 листопада і триватиме до 23 січня; другий – з 14 березня до 24 квітня; третій – з 6 червня до 17 липня.

Як зазначає «Громадське», загальний призовий фонд становить 280 тис. доларів: 205 тис. для команди з першого дивізіону та 75 тис. для команди з другого дивізіону.