Андрій Садовий привітав львів’ян з прийдешніми святами

СуспільствоО.П., сьогодні, 15:11700

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Міський голова Львова Андрій Садовий у своєму відеозверненні привітав львів’ян та гостей міста з Новим роком.

«Свята - це добра нагода замислитись над тим, що є найголовнішим у нашому житті. Я бажаю нам усім знаходити більше часу для своїх рідних, знаходити в собі сили робити корисні справи для наших громад. Одна добра справа кожного дня, кожного дня! Це може бути усмішка незнайомій людині чи несподіваний букет квітів дружині. Або це може бути участь в соціальному проекті чи волонтерська допомога. Завжди навколо є ті, хто потребує частинки вашої уваги і добра.

І світ навколо почне мінятись, з’являться нові знайомства і нові можливості, з’явиться більше любові до життя і до людей.

Українці! Будьте щасливі і успішні в новому році! І нехай вам Бог допомагає у наших добрих справах! З Новим роком!», - сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

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