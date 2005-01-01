«Львів'яни стоять поперек горла цій банді. Але ми мовчати не будемо»

Це останній у цьому році випуск програми ZAXID.NET LIVE. Протягом усього року ми обговорювали з різними людьми у прямому ефірі найбільш болючі проблеми Львова. Тому логічно, що гостем підсумкової програми стане міський голова Львова Андрій Садовий. Доброго вечора, пане Андрію.

Дай, Боже, здоров’я.

Нагадаю, що у нас динамічна програма, вона триває лише 20 хвилин – тому постарайтеся бути конкретним, відвертим і лаконічним у відповідях. Отже, що Ви вважаєте найбільшими досягненнями і найбільшими провалами Львова у 2017 році?

Досягнення – що ми вистояли у сміттєвій блокаді, і ці плани, які мали наші опоненти, провалилися.

Стосовно проблем… Та проблем мільйон – нема ні одного міста в світі, де би були вирішені всі проблеми. Проблема транспорту, наприклад – вона мене особисто мучить, тому ми безпрецедентні речі будемо робити в наступному бюджетному році. Я вже говорив: 100 великих автобусів, 40 тролейбусів, 50 трамваїв – і це змінить ситуацію. Плюс електронний квиток. Плюс сьогодні, ви знаєте, Олег Береза приступив до керування «Львівелектротрансом» – бо для мене важливо підсилити команду власне тими фахівцями, які будуть впроваджувати електронний квиток. Тож зміни відбуваються – і вони будуть далі тривати.

А що не так було з «Львівелектротрансом», чому поміняли керівництво?

Ні, там було все прекрасно. Просто на сьогоднішній день дуже важливим у місті є будівельний напрям – нам треба багато ремонтувати, багато будувати. Сидорович буде це робити, на мою думку, дуже активно, бо він кризовий менеджер.

А система налагодження електронного квитка потребує фахівців, які мають у цьому глибинні пізнання, ця команда працювала в Берези на «Автодорі» – і всю цю команду фактично ми будемо переміщувати на електротранспорт.

А чому саме цього року? Бо проблема транспорту – вона ж вічна. Вона може покращуватися, але до кінця, напевно, ніколи не вирішиться. Чому саме в цьому році таке загострення?

У чому проблема? Якщо, наприклад, на маршрути АТП 1 виставляє автобуси, і там заповненість 95%, то у приватних перевізників – 60-65 відсотків.

Заповненість?

Маю на увазі не заповненість, а кількість на маршрутах автобусів... І коли ти їх питаєш – «чому?» Кажуть «у нас нема автобусів», «у нас нема водіїв», «невідповідність вартості квитка собівартості». І вони, в принципі, мають певну рацію. Тому іншого варіанту, як закупити необхідну кількість автобусів, трамваїв та тролейбусів і взяти громаді максимальний контроль над тим ринком, я не бачу.

Чому би просто не підняти вартість перевезень? Наскільки я знаю, мерія якраз обстоювала зниження до 5 грн, хоча перевізники вимагали 7 грн.

Ми моніторимо ситуацію на ринку – люди бідні. П’ять гривень і так викликає незадоволення. Собівартість сьогодні – 6 грн 80 к. Люди не готові таку ціну платити.

Це ж різниця в дві гривні, за які нічого не купиш…

Можливо, це для вас так – якщо ваша зарплата, скажімо, 15 тисяч гривень, то для вас це невеликі гроші. А для людей, які мають пенсію півтори-дві тисячі гривень, це дуже великі кошти. Тому давайте думати про всіх.

Просто з пенсіонерами інша проблема – можна було впроваджувати цю монетизацію…

Щоби ви розуміли – більше половини всіх людей, що заходять у громадський транспорт, взагалі нічого не платять. У нас безпрецедентна кількість людей, які не платять по закону.

До речі, щоби ви розуміли – цього року ми від держави не отримали жодної гривні компенсації за пільгові перевезення, це все лягає на бюджет міста Львова. Школу поремонтувати треба, дорогу треба, хідники треба…

Наскільки я знаю, ви теж не компенсуєте приватним перевізникам цих витрат.

А де ми ті гроші будемо брати? Питання дуже просте.

Ми в цьому році в усі школи міста Львова купили мультиборди – це 15 млн грн. Мені треба знайти ще 15 мільйонів у наступному бюджеті, щоби ще по одному купити. Це важливо? Важливо. Ну, і кабінети фізики, хімії.

Я розумію, що це важливо – просто хочу зрозуміти логіку: якщо місто закуповує багато нового транспорту, а тариф буде той самий, всі ті самі пільговики, то все одно місто буде витрачати…

У всьому світі ця галузь є дотаційною – але вона контрольована. Поки там є приватний перевізник, який просто банально може не виїхати на роботу – а ти не можеш на нього вплинути, бо юридично нічого йому не зробиш… В нас у судах справи вже більше року – суди, на жаль, не приймають рішень в інтересах громади міста Львова, бо вони зважують аргументи. Тих аргументів, які може дати перевізник – я не можу дати, враховуючи корумпованість нашої системи в країні. Розумієте?

Тому наша задача дуже проста – на 70 процентів мають бути оновлені автобуси, трамваї і тролейбуси. Ми маємо повністю перейти до великих автобусів. Плануємо вийти на 2020 рік – 120 тролейбусів, 120 трамваїв і 240 великих автобусів. Я думаю, що ми це виконаємо.

У зв’язку з громадським транспортом – є в нас ще проблема паркування, через яку цей транспорт не може рухатися належним чином.

Це навіть не паркування – це грубе порушення водіями правил дорожнього руху, коли вони паркують свої машини в тих місцях, де це заборонено, і ніхто їх за це не карає. Як ви знаєте, Верховна Рада прийняла закон, який дасть можливість впроваджувати штрафи за це. Плюс ми прийняли ухвалу міської ради, де чітко визначили вулиці, на яких неприпустимим є паркування. Ще будемо підсилювати роботу наших евакуаторів. Плюс ми підняли ціну за паркування в центральній частині міста.

Так, ми ще повернемося до вартості паркування – але от власне вже кілька тижнів працюють ці евакуатори, принаймні мали би працювати. І які успіхи?

Не тижнів – насправді вони більше тижня працюють. Щодня забирають машини. Вчора мій заступник виїжджав, перевіряв ту всю роботу. Будемо міняти дислокацію, щоби евакуатори все-таки були не в себе на базі, де вони зараз є – це трохи далеко, а щоби вони були ближче до центру. І будемо підсилювати стосовно більш якісного технічного обслуговування.

Ну, і плюс самі водії [евакуаторів], щиро кажучи, бояться. Бо от він має зарплату 8 тисяч гривень – і піднімає «Мерседес», який коштує 60 тисяч доларів. А не дай, Боже, з тим «Мерседесом» щось станеться – хто за це буде відповідати? То ми прийняли рішення терміново впроваджувати систему страхування, щоби на цього водія потім не було якихось нарікань, бо всі ж живі люди. І ви ж розумієте, хто машини ставить….

Це вигідно буде? Ви будете ще і страховикам платити.

Для мене важливо, щоби місто було доступне для всіх. Бо хто порушує правила дорожнього руку? Як правило, це люди, які займають великі посади, мають великі повноваження і багато заробляють.

Та ні, порушують всі.

Пригадую, коли ми активно впроваджували евакуатори, коли це ще було можливо і перебувало в компетенції міста: прокурори, міліція, СБУ. Тобто ті люди, які мають дбати про порядок, були основними порушниками! А машина Луценка, яку ми забирали з площі Ринок, бо він туди заїхав?

І ваш автомобіль недавно штрафували...

Ну, так – але мій водій пішов і заплатив штраф.

Знаю… Перейдімо до сміттєпереробного заводу. Буквально нещодавно міськрада оголосила, що змінює ділянку, хоча уже запланували на ТЕЦ-2.

Ні. Міська рада чітко визначила свою позицію: що ідеальне місце для будівництва такого комплексу – це ТЕЦ-2, бо там і земля є, і територія достатня, і взагалі це єдиний комплекс. Але ми прекрасно розуміємо: маючи землю, нам потрібні ще й дозволи. А містобудівельні умови й обмеження має давати Пустомитівський район – і я так бачу, що ми, напевно, ті документи там будемо отримувати ще дуже і дуже довго. Тому ми розбили роботу на декілька етапів – й один із них будемо впроваджувати на території Львівводоканалу, бо це повністю компетенція і юрисдикція міської ради.

І що там буде, на Львівводоканалі?

Там будуть речі, пов’язані з органікою. Бо, як ви знаєте, намулові поля, які розташовані на цій території, ми будемо переробляти, під це ми отримали велику підтримку Європейського банку реконструкції та розвитку. Тобто наші каналізаційні стоки йдуть туди, в результаті ми отримуємо намул. З цього намулу будемо робити біогаз – а з біогазу будемо мати електроенергію. В принципі, це та ж сама органіка, яка йде зі сміття, воно тої самої консистенції – просто потрібне відповідне обладнання. Тому зараз фахівці над тим працюють.

Там же будуть сортувати?

Ми ще будемо дивитися, який варіант запровадимо. Для мене головне – щоби ми зараз знайшли ідеальну формулу стосовно органіки. Бо, в принципі, це дуже вартісні речі, і ми зараз вивчаємо той досвід, який є в інших країнах.

Коли цей проект може бути втілений?

Ми однозначно стартуємо наступного року. Бо нам треба два роки від початку старту, щоби збудувати завод, який би дав можливість зняти проблему в місті Львові.

Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про незаконне будівництво? В нас є доволі багато об’єктів нерухомості, які будують без всяких дозволів – мерія про це голосно заявляє, але все лишається на місці.

Ну, поки вони будуть мати прикриття силових структур, важко наводити з тим порядок. У нас деякі забудовники втікають від юрисдикції міста, беруть собі п’яту категорію (п’ята категорія – це атомні станції)…

Під житлові будинки?

Так, під житлові будинки. І потім працюють вже з обласною інспекцією Архбудконтролю, а там все вирішується дуже просто – так, як це було в старі часи.

Можливо, це треба озвучувати?

Дивіться, те, що є в юрисдикції міста… От на вулиці 700-ліття була незаконна заправка. Чим закінчилося? Заправку знесли. Ми витратили декілька років, щоби в судах прийняти всі рішення і фізично демонтувати цю заправку. Зараз маємо на Личаківській будинок, який збудований з порушенням усіх норм. Він також буде знесений – ми вже вийшли на фінальне рішення суддів. Ми в судах вже три роки, щоб ви розуміли.

Якщо злочинець може за ніч взяти і банально збудувати, то я не маю права приїхати і завтра це розібрати. Я мушу звернутися в суд: одна інстанція, друга інстанція, апеляція – і це триває роками. Ще один приклад – на Хуторівці, Стрийська–Хуторівка, є ресторан «Хутірець», він незаконний. Ми пробували його зносити, винесли рішення суду, забезпечення, заборона. До речі, суддя, яка це зробила, відсторонена від роботи. Але власник що вчинив? Він у цьому ресторані прописав своїх малолітніх дітей.

Ну так, там анекдотична ситуація. Будемо сподіватися, що наступного року його знесуть... Хотів вас запитати. У своєму звіті (буквально вчора) ви заявили, що львівським школам будуть купувати 3D-принтери.

Так.

Навіщо?

Я сьогодні заїжджав в школу на Пулюя, оглянув новий кабінет фізики і хімії. І подивився, як на мультиборді відбувається урок хімії. Є бажання знову піти в школу і знову це бачити!

Мультиборд – розумію, це великий комп’ютер. А 3D-принтер навіщо?

Як – для чого? Багато чого можна робити. А що ви хочете? Щоби діти сиділи статично, гортали книжечки?

Ні. Питання в тому, що це дорогий прилад…

У світі, щоби ви розуміли, коли діти навчаються в школі чи ПТУ, то там обладнання вищого рівня, ніж то, що на виробництвах. Моя задача – вибудувати ланцюжок: школа – профтехосвіта – завод. І власне сьогодні заводи готові на це йти. Ми, слава Богу, нарешті отримали право впливати на призначення керівників ПТУ – поки що не можемо впливати на політику, бо це державна лінія, то хоч це ми будемо мати. І цей ланцюжок треба вибудовувати, бо у нас катастрофічний брак людей до праці.

Сьогодні не стоїть питання знайти роботу – сьогодні в нас стоїть питання знайти людей до роботи! Я недавно говорив з керівником будівельної компанії. З 2700 людей в нього за останні місяці 700 працівників звільнилося і поїхало працювати в іншу країну. У нас на АТП 1 люди бригадами знімалися з роботами і їхали у Ряшів. Тому що в Ряшеві він отримає 1000 євро…

Так, це проблема зарплати.

То ми піднімаємо зарплату, ми даємо мотиваційні варіанти. Сидорович, який зараз прийшов на Рембуд, його задача – організувати процес житлового виробництва. В тому числі, щоби ми мали житло для наших працівників, бо ми інакше їх не втримаємо фізично. Ми просто не будемо мати ким виконувати наші функції. Бо транспорт, вода, тепло, каналізування – там мають бути люди. А сьогодні їм пропонують зарплату в декілька разів вищу. Яким чином забезпечувати функціонування міста?

Я зрозумів. Дуже коротко – по реконструкції доріг. Замарстинівська проблемна, щодо Бандери поки що провалився проект.

Нічого не провалилося. Насправді, по Замарстинівській відбувся тендер. Я думаю, що в скорім часі там почнуться ремонтні роботи. І думаю, що зима не буде перешкодою: там велика частина – це підземні роботи. Продовжуємо роботи на Личаківській – у дві зміни, щоби ви розуміли.

Якщо говорити про Бандери, то там було багато дискусій. Бруківка: буде – не буде… Я вчора, перед звітом, мав розмову з проектантами. Кількість бруківки, яка сьогодні є на Бандери, не зменшиться – її стане ще більше. Тільки вона буде розташована в іншому порядку. З точки зору зони паркування, велодоріжки… Тобто, це буде вулиця, де буде комфорт.

І ні один балабол нам не буде заважати впроваджувати цю вулицю в життя якісно! Вибачте мене, але коли ми беремо німецьких архітекторів, коли ми беремо наших колег з Ляйпціга, вони спільно з нами сидять і думають, який варіант буде найкращий, і цей варіант дійсно ідеальний – а приходить декілька людей і говорить: «То сі мені не подобає»…

Ну, на то і є громадське слухання. Якщо ви хочете проводити громадське слухання і чути голоси громадян… У ній є різні люди.

Правильно. Але якщо я бачу системну спробу заблокувати роботу, то мені це не подобається.

Андрію Івановичу, небагато лишається часу, тому давайте так коротенько – бліц. Якби цієї весни були вибори президента і мера – ви б що обрали?

Я є президент Львова. Думаю, президентські вибори в Україні не будуть навесні наступного року.

Я сказав «якби були»…

Ви знаєте, «якби» – це не до мене. Це до гадалок.

Зрозуміло. Як ви оцінюєте вже офіційне святкування Різдва 25 грудня?

Я святкую Різдво 7 січня. Маю велику повагу до римо-католиків, мав честь їх вітати, так само, як і протестантів. Вважаю, що це дуже правильно.

Знаю, що ви – віруюча людина. Як вважаєте, варто переходити на офіційне святкування 25 грудня, щоби Церкви перейшли?

Знаєте, це залежить… От у Греції домовилися католики і православні між собою, що вони і Різдво святкують в один день, і Пасху. Ті пішли на уступки – ті пішли на уступки. В Україні трошки буде складніше, бо в нас декілька православних Церков. Але думаю, що в тому керунку треба йти.

Тобто це втілиться ще за нашого життя?

Якщо будемо активними – то так.

О’кей. Як ви сприймаєте регулярну критику з боку Олега Синютки?

З моїх уст ви не почуєте критики в його адресу. Бо я своїх підлеглих не критикую – сьогоднішніх чи колишніх.

Чого очікуєте від наступного, 2018-го року?

Божої ласки, твердості громади, зміни ситуації в нашій країні. Щоби ті слова, які ми чуємо про боротьбу з корупцією, про антикорупційний суд, стали явою. І вся ця банда, яка є, була вигнана – та й усе.

Банда – це хто?

Банда, яка керує сьогодні. Які роблять імітацію боротьби з корупцією, які дурять людей, які не хочуть зупиняти цю війну, бо вони на ній заробляють мільярди. Я говорю про цю банду, розумієте? Банально просто. Ця банда, якій ми, львівяни, стоїмо поперек горла. Бо ми – вільне місто, ми маємо свою думку, а вони хотіли б, аби ми сиділи тихесенько і мовчали. Мовчати ми не будемо.

І наступного року?

І наступного також.

Добре, дякую. Нагадаю, що це була остання цього року програма ZAXID.NET LIVE. Мене звати Олег Онисько, побачимося вже наступного року.