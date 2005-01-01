Школи Львова отримають 38 3D-принтерів, а також мультиборди та пересувну лабораторію

Освіта є пріоритетною галуззю для Львова. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий під час свого звіту перед громадою міста, який відбувся у середу, 27 грудня, у Центрі Шептицького.

«Пріоритетною для міста Львова є освіта, тому що без освіти ми з вами не зможемо бути успішними і реалізовувати наші амбітні плани. Мені приємно, що нам вдалося у кожну школу купити мультиборд, у деяких школах вже є навіть по два мультиборди. Коли на цьому обладнанні проводять урок хімії, фізики чи математики, то, буду відвертим, ти знову хочеш до школи: настільки це привабливо і цікаво. Ми й надалі будемо продовжувати таке обладнання закуповувати», – сказав Андрій Садовий.

Наголошуючи на найближчих планах, він також зазначив: «Думаю, що завтра ми вже завеземо тридцять вісім 3D-принтерів по школах. Наступного року плануємо купити велику пересувну лабораторію, тобто наше завдання – спонукати дітей бути більш активними, щоб вони прагнули щось пізнавати. Звичайно, дуже важливим є знання іноземних мов. Ми собі ставимо за мету, щоб людина, яка закінчуватиме львівську школу, знала англійську мову на тому рівні, який їй дасть можливість більш-менш комунікувати. Тут важливо підтримувати вчителів, ми маємо 100 премій по 25 тис гривень для них».

За словами міського голови, місто надалі інвестуватиме гроші у школи та дитячі садки. «У цьому році ми створили додатково орієнтовно 800 місць, наступного року плануємо створити ще 1000 місць у садочках. Фактично, на 2020 рік ми маємо вийти з нульовою чергою у садочки міста Львова, щоб батьки могли витрачати час на роботу. Ми також будемо підтримувати приватні садочки. До речі, на вул. Угорській, Луганській будуватимуть нову школу (600 місць) і садочок (120 місць). Також цьогоріч збудували і відкрили приватну школу «ЕкоЛенд», будуватимуть ще один корпус для старших класів і ми це підтримуватимемо», – сказав він.

Андрій Садовий не оминув увагою і питання профтехосвіти, наголосивши, що з наступного року Львівська міська рада матиме вплив на призначення керівників ПТУ. «Я переконаний, що має вибудуватись ланцюжок: школа (трудове навчання) – ПТУ – виробництво», – сказав він.

«Для мене освіта була, є і буде завжди номером один серед усіх галузей розвитку міста Львова. Потрібні мудрі ідеї, треба розуміти виклики сьогоднішнього часу. Чому ми витрачаємо кошти на новітнє обладнання? Я би хотів, щоб у школі дитина мала можливість вчитись і розвиватись. Якщо вдома вона має айпед, айфон, то в школі рівень обладнання має бути на тому самому рівні», – додав також Андрій Садовий.

Додамо, що відео зі звіту Андрія Садового можна переглянути на ZAXID.NET.