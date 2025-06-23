Про виїзд Назарія Гусакова за кордон у неділю повідомив Володимир Зеленський

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував поточну ситуацію із Назарієм Гусаковим, якого підозрюють у зловживанні благодійними коштами на лікування. Як зазначив мер, Назарій виїхав в Італію до мами, і ця поїздка була запланованою. Хлопець повідомив, що має намір повернутися до Львова.

«Минулого тижня я коротко поспілкувався з Назаром – він підтвердив, що зараз перебуває за кордоном. Його сімейна лікарка також знає, що він неодноразово їздив до Італії на короткий час. Наскільки розуміємо, там живе його мама. Це важливо: він не виїхав після того, як розгорівся скандал – це була запланована поїздка, яка відбулася ще до того, як почали з’являтися публічні підозри про можливе зловживання», – зазначив Андрій Садовий.

Міський голова наголосив, що місто й надалі готове купувати необхідні ліки для Назара та іншого чоловіка, який перебуває на цій програмі. Але, згідно з процедурою, ці ліки можна отримати лише у Львові. Назарій Гусаков підтвердив, що йому потрібне лікування і він має намір повернутися за ним.

«Також ми співпрацюємо з журналістами-розслідувачами та правоохоронцями – передаємо всі наявні документи й факти, щоб зʼясувати правду. Ми звернулися з відповідними запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні. Просимо надати максимум інформації, зокрема, чи перебуває Назар на якійсь державній або муніципальній програмі підтримки. Це важливо для розуміння, яку саме допомогу він міг отримувати останнім часом – окрім допомоги від міста Львова та благодійних внесків, про які відомо», – повідомив міський голова Львова.

Нагадаємо, 31-річного львівʼянина зі СМА Назарія Гусакова підозрюють у масштабному шахрайстві зі збором грошей на лікування. Поліція відкрила кримінальні провадження за ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Monobank також проводить внутрішнє розслідування через збори Назарія Гусакова. Раніше ZAXID.NET детально розповідав, у чому звинувачують Назарія Гусакова, зокрема як чоловік роками збирав гроші на дороге лікування, а на власному криптогаманці оперував мільйонами доларів. Про виїзд Назарія за кордон 22 червня повідомив президент Володимир Зеленський.