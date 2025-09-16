Антимонопольний комітет розслідує порушення з боку комунального підприємства «Луцьктепло»

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету відкрило справу щодо комунального підприємства «Луцьктепло», яке безпідставно включило в абонплату компенсацію за обслуговування та заміну лічильників. Так, лучани майже два роки оплачували послуги, яких комунальники не надавали. Про це повідомив 16 вересня сайт журналістських розслідувань «Сила правди».

За інформацією Антимонопольного комітету, «Луцьктепло» включило в абонентську плату мешканців будинків, обладнаних теплолічильниками, щомісячний фіксований платіж, не залежний від обсягів споживання, для покриття певних витрат комунального підприємства. Це призвело до того, що лучани платили завищену абонплату близько двох років.

На сайті «Луцьктепла» йдеться, що граничний розмір абонплати, відповідно до чинного законодавства, станом на 1 жовтня 2024 року становить 42,9 грн. Зазвичай, їх дві: постачання тепла та гарячої води. Для луцьких споживачів, в яких є побудинковий облік тепла, ця сума становить майже 40,6 грн.

Інформація про розмір плати за абонобслуговування у розрахунку на одного абонента

«Дійсно в абонобслуговуванні закладені витрати як на обслуговування і повірку ВКО (вузол комерційного обліку, іншими словами – будинковий лічильник – ред.), так і на його заміну. Кожен абонент, чий будинок обладнано ВКО, платить близько 4 грн у місяць», – прокоментував ситуацію прессекретар «Луцьктепла» Антон Безносиков.

Загальна кількість житлових будинків, яку обслуговує ДКП «Луцьктепло», за інформацією Безносикова, – 747. З них теплолічильники встановлені у близько 97% або в 722 будинках. Без таких лічильників – одно чи двоповерхова забудова на кілька квартир, де немає технічної можливості їх встановити.