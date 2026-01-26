Чиновника судули за обман в декларації за 2022 рік

Апеляційна палата скасувала вирок ВАКС, за яким колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головок мав сплатити штраф в розмірі 68 тис. грн за недостовірне декларування. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці пресслужби Апеляційної палати ВАКС у понеділок, 26 січня. Також судді закрили кримінальне провадження стосовно Михайла Головка.

Рішення про скасування вироку ВАКС та закриття кримінального провадження судді прийняли 26 січня. Йдеться про справу щодо приховування інформації у декларації Михайла Головка за 2022 рік. Зокрема чиновник не вніс в документ інформацію про гроші на банківському рахунку, а також про нежитлові приміщення – паркувальне місце, автомийку та комірку, які належать членам його сім’ї. Загальна сума незадекларованого майна за 2022 рік становить 2,2 млн грн.

Вирок Михайлу Головку винесли 22 жовтня 2025 року. Судді визнали його винним в кримінальному порушенні – декларуванні недостовірних відомостей та призначили йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 68 тис. грн з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком на один рік.

Адвокати ексголови Тернопільської облради подали апеляційну скаргу, аргументуючи тим, що Михайло головко не вчиняв ніяких кримінальних дій. За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу, скасувала вирок ВАКС та закрила кримінальне провадження. У задоволенні апеляційної скарги в іншій частині відмовлено. Це рішення можна оскаржити до Касаційного кримінального суду.

Додамо, що детективи НАБУ та САП у лютому 2025 року оголосили про підозру Михайлу Головку за недостовірне декларування майна. Правоохоронці встановили, що обвинувачений у деклараціях за 2022-2023 роки не вніс квартиру площею 201,9 м2, що належала його матері. Однак він разом зі сім’єю фактично там проживав. Квартира розташована в мікрорайоні Тернополя «Новий світ» неподалік міського озера. 21 серпня 2025 року ВАКС прийняв ухвалу щодо закриття кримінального провадження щодо недостовірного декларування за 2023 рік. Це зробили через зміни в законодавстві, коли підняли поріг кримінальної відповідальності – з 500 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Однак справу щодо недостовірного декларування за 2022 рік продовжили розглядати.

Окрім того, Михайло Головко також засуджений до дев’яти років в’язниці через вимагання хабаря від тернопільського бізнесмена. Наразі справа розглядається в апеляції. За даними ВАКС суди досі тривають.