ВАКС закрив справу через зміни в законодавстві

Колишній голова Тернопільської облради Михайло Головко уник відповідальності за незадекларовану квартиру площею понад 200 м², яка належить його матері, але в якій він разом зі сім’єю фактично проживав. Вищий антикорупційний суд 21 серпня закрив справу через зміни в законодавстві.

Як повідомляв ZAXID.NET, у лютому 2025 року детективи НАБУ та САП оголосили Михайлу Головку підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн. Зокрема за даними НАБУ, підозрюваний, обіймаючи посаду голови Тернопільської обласної ради, не вказав у деклараціях за 2022-2023 роки квартиру площею 201,9 м². Ця нерухомість належить його матері, однак Михайло Головко проживав там разом із всіма членами сім’ї. Квартира розташована в мікрорайоні Тернополя «Новий світ» неподалік міського озера. Також, за матеріалами справи, ексголова облради не вніс в декларації майно, яке перебувало у власності дружини Мар’яни Головко.

Адвокат обвинуваченого Головка заявив клопотання про закриття кримінального провадження за цим епізодом «у зв’язку із втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння». З його пояснень випливало, що відповідний Закон набрав чинності лише 17 липня 2025 року. За ним передбачалося підвищення порогу для настання кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення – з 500 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передає «Главком». Водночас незадеклароване майно Головка на суму 2,06 млн грн на дату вчинення кримінального правопорушення складало 680, 96 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Вищий антикорупційний суд погодився з аргументами сторони захисту і закрив справу за цим епізодом. Однак Михайла Головка продовжують судити за внесення завідомо недостовірних відомостей в е-декларацію за 2022 рік. На той час незадеклароване майно на суму 2, 2 млн грн складало 752,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а тому не підпадає під зміни в законодавстві.

За недостовірне декларування Михайлу Головку загрожує до 51 тис. грн штрафу або громадські роботи до 240 год, або позбавленням волі до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Додамо, що Михайло Головко вже отримав 9 років ув’язнення за вимагання і одержання хабаря в розмірі 1,8 млн грн. Посадовець отримав з цієї суми 612 тис. грн хабаря. Наразі в Апеляційній палаті ВАКС призначена до розгляду апеляційна скарга. Перше слухання відбудеться 25 жовтня 2025 року.