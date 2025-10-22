Михайла Головка також судять за вимагання хабаря у бізнесмена

У середу, 22 жовтня, Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, обвинуваченому в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації. Суддя призначив йому 68 тис. грн штрафу та заборонив обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, окрім виборних, терміном на один рік.

Додамо, що детективи НАБУ та САП у лютому 2025 року оголосили про підозру Михайлу Головку за недостовірне декларування майна. Правоохоронці встановили, що обвинувачений у деклараціях за 2022-2023 роки не вніс квартиру площею 201,9 м2, що належала його матері. Однак він разом зі сім’єю фактично там проживав. Квартира розташована в мікрорайоні Тернополя «Новий світ» неподалік міського озера. Окрім того, у декларацію за 2022 рік посадовець не вніс інформацію про гроші на банківському рахунку, а також про нежитлові приміщення – паркувальне місце, автомийку та комірку, які належать членам його сім’ї. Загальна сума незадекларованого майна за 2022 рік становить 2,2 млн грн, за 2023 рік – понад 2 млн грн.

21 серпня 2025 року ВАКС прийняв ухвалу щодо закриття кримінального провадження щодо недостовірного декларування за 2023 рік. Це зробили через зміни в законодавстві, коли підняли поріг кримінальної відповідальності – з 500 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Однак справу щодо недостовірного декларування за 2022 рік продовжили розглядати в суді й 22 жовтня ВАКС виніс вирок, який набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному суді.

Додамо, що Михайло Головко також засуджений до дев’яти років в’язниці через вимагання хабаря від тернопільського бізнесмена. Однак наразі він перебуває на волі, оскільки його захисники подали апеляцію, а також за нього сплатили заставу в розмірі 15 млн грн.