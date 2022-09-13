Зокрема арештовано гелікоптер, який передадуть ЗСУ

В Україні арештували майно російських та білоруських підприємств вартістю майже 300 млн грн. Активи арештували у межах досудового розслідування за фактом колабораціоністської діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Серед арештованого майна є гелікоптер, частини несучих гвинтів для нього, а також авіаційний турбореактивний двигун. В Офісі генпрокурора розповіли, що до початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України це майно ввезли на декілька українських підприємств для ремонту на замовлення Міноборони РБ, білоруських та російських підприємств.

«За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора арештовано вертоліт, частини несучих гвинтів для нього, а також авіаційний турбореактивний двигун та інше майно загальною вартістю майже 300 млн грн», – зазначено у повідомленні.

Фото Офісу генпрокурора

Також в Офісі генпрокурора розповіли, що Міністерство фінансів США застосувало санкції щодо одного з таких білоруських підприємств, а основними замовниками послуг російських підприємств виступають федеральна служба військ національної гвардії РФ, міністерство внутрішніх справ РФ та управління справами президента РФ.

Надалі арештоване майно планують передати на потреби ЗСУ, зараз триває робота у цьому напрямку.