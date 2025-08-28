Фахівці АРМА провели перевірку інформаційних систем, реєстрів та банківських даних

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за запитом правоохоронців виявило елітне майно учасників злочинної групи, підозрюваних в низці тяжких кримінальних правопорушень, зокрема в незаконному переправленні іноземців за кордон. Про це в четвер, 28 серпня, повідомила пресслужба АРМА.

За даними слідства, підозрювані – учасники злочинної групи – організували незаконне переправлення іноземців та осіб без громадянства через державний кордон України. Для цього вони використовували схему фіктивного працевлаштування на 48 неіснуючих підприємствах, зареєстрованих на території України.

Фахівці Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА провели перевірку інформаційних систем, реєстрів та банківських даних. У результаті вдалося встановити й розшукати незаконно набуті активи підозрюваних, зокрема:

об’єкт елітної приватної житлової нерухомості;

три люксові автомобілі;

частки у статутних капіталах підприємств.

«Незаконний перетин кордону супроводжувався низкою інших злочинів – від використання фіктивних підприємств до легалізації доходів. Ми вже передали отриману інформацію органам досудового розслідування для накладення арешту», – зазначив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.