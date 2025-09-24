Росіяни зупинили роботу двох ключових терміналів біля Новоросійська

Російські нафтові порти на Чорному морі призупинили завантаження танкерів через атаку безпілотників 24 вересня. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Росіяни зупинили роботу двох ключових терміналів біля Новоросійська через атаку БпЛА. Мова йде про термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) і нафтобазу Шесхарис.

Відомо, що разом ці два термінали експортують понад 2 млн барелів нафти на добу з Росії та Казахстану. Вони є важливою частина світового ланцюга постачання нафти, який загалом забезпечує близько 40 млн барелів на добу.

«Від серпня Україна значно посилила удари по російських нафтопереробних і портових об’єктах. Це вже змусило Кремль заборонити експорт бензину й розглянути обмеження постачання дизеля», – наголосило агентство.

Нагадаємо, у середу, 24 вересня влада російського міста Новоросійськ заявила про атаку безпілотників та морських дронів на місто. Губернатор Краснодарського краю заявив про загиблих та постраждалих.