Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробне підприємство «Газпром Нефтехім-Салават»

Українські військові у ніч на середу, 24 вересня, уразили низку важливих об’єктів на території Росії. Серед них нафтоперекачувальні станції, виробництво БпЛА та нафтопереробне підприємство. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Військові вночі завдали ураження по важливих об'єктах у Волгоградській області, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії. Внаслідок атаки пожежа охопила нафтоперекачувальну станцію «Кузьмичи-1», що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони Росії. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію «Зензеватка», яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід «Куйбишев – Тихорецьк».

Cупутникові знімки нафтоперекачувальної станції «Зензеватка» та «Куйбишев – Тихорецьк»

Також Сили оборони атакували виробництво БпЛА в населеному пункті Валуйки, що в Бєлгородській області. Таким чином військові порушили виробництво безпілотних літальних апаратів ворога.

Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробне підприємство «Газпром Нефтехім-Салават» у Башкортостані.

«За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа. Це підприємство переробляло до 10 млн т нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного палива в Росії», – додали у дописі.

У середу, 24 вересня, військові підтвердили також успішну реалізацію однієї з попередніх місій.

«22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод. Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу. Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в РФ, забезпечуючи до 66% російського виробництва», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у вівторок, 23 вересня, у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ повідомили про ураження двох російських літаків на території тимчасово окупованого Криму, а також двох об’єктів, пов’язаних із перероблюванням нафти на території Росії.