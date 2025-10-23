Аварійні відключення застосовують лише у разі нагальної загрози для енергосистеми

У Львові та області час від часу застосовують аварійні відключення електроенергії. Після таких вимкнень у соцмережах з’являється чимало запитань: чому «Львівобленерго» не публікує графіків аварійних відключень, хоча є черги споживачів.

Як пояснили в «Львівобленерго», аварійні відключення – це вимкнення, які застосовують лише у разі нагальної загрози для енергосистеми. Їх вводять за розпорядженням НЕК «Укренерго» тоді, коли потрібно терміново стабілізувати ситуацію, наприклад, через раптовий дефіцит потужності чи пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

Тобто попередити про такі вимкнення заздалегідь або скласти для них графік неможливо. Енергетики отримують команду з «Укренерго» і мають кілька хвилин, щоб її виконати, тому інформація про відключення з’являється уже після фактичного запуску аварійних графіків.

Під час таких вимкнень застосовують три черги споживачів – це черги, які визначені для спеціальних графіків аварійних відключень (СГАВ). Якщо ж ситуація складніша, можуть бути задіяні одразу кілька черг.

Після вимкнення споживачі отримують персональні повідомлення – у чат-ботах Viber чи Telegram, у мобільному застосунку «КомКом» або на електронну пошту, якщо вони зареєстровані у персональному кабінеті. У повідомленні вказують причину вимкнення і орієнтовний час відновлення електропостачання.

У «Львівобленерго» також наголосили, що аварійні вимкнення слід відрізняти від погодинних графіків відключень (ГПВ).

Погодинні знеструмлення вводять тоді, коли «Укренерго» заздалегідь прогнозує дефіцит потужності – у таких випадках компанія має змогу завчасно скласти розклад і оприлюднити його публічно. Саме ці графіки мешканці бачать на сайті «Львівобленерго».

Таким чином, графіки аварійних відключень не існують у звичному розумінні, адже їх застосовують лише тоді, коли ситуація в енергосистемі вимагає негайної реакції. Єдине, що можна дізнатися – це черга споживачів, до якої належить конкретний будинок або вулиця.

«Львівобленерго» радить мешканцям перевірити свою чергу на сайті компанії та стежити за оновленнями у фейсбуці, телеграмі та на офіційному сайті – там оперативно публікують інформацію про впровадження або скасування вимкнень.