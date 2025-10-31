Костел не використовується багато років

У Золочівському районі на Львівщині передали у власність місцевої громади костел, який за документами не мав власника. Його вартість оцінюють у 1,6 млн грн. Про це 31 жовтня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Релігійну споруду у селі Скварява збудували на початку ХХ століття в модерному стилі за проєктом міського будівничого Золочева Якова Курася. Загальна площа споруди становить 250 м2.

«Після того, як міська рада взяла костел на облік як безхазяйне майно, минуло більше року. За вказаний період жодна особа не заявила на нього права. Тому прокурори звернулися до суду з позовом про його передачу у власність громади. На сьогодні рішення суду виконано – будівлю внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як об’єкт комунальної власності», – повідомили у прокуратурі.

Фото костелу у 2013 році (автор Юрій Кузьма)

Костел у Скваряві збудували у 1905-1911 роках, він був філією парафії в Білому Камені.

«Храм споруджували своїм коштом. 1912 року його освятив архієпископ Львівський Йосиф Більчевський. Богослужіння у цьому храмі спочатку звершувалось лише двічі на місяць, а пізніше – щонеділі. Наприкінці 1930-х років кількість вірян у Скваряві майже сягнула восьми сотень», – повідомили на сайті РКЦ в Україні.

Після Другої світової війни поліяки виїхали з України. У радянські часи споруду колишнього костелу пристосували як господарське приміщення, її дах накрили шифером. Нині аварійний храм не використовується.

За офіційними даними, у Скваряві живе близько тисячі мешканців. У селі є греко-католицька церква.