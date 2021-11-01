Науковці розробили пластир із мікроголками високої щільності, вкритими вакциною

Науковці з Австралії успішно випробували вакцину проти коронавірусу, яка вводиться за допомогою пластиру з мікроголками. Про це повідомила прес-служба Клівлендського університету.

Науковці з Квінсленда спільно з австралійською біотехнологічною компанією Vaxxas розробили пластир із мікроголками високої щільності, вкритими препаратом. Пластир прикладається на кілька секунд до шкіри, через яку препарат всмоктується в організм.

За словами розробників, відчуття під час застосування цього способу ін’єкції – наче натискання нігтя.

За допомогою пластиру вводять вакцину, про розробку якої у квітні 2021 року заявили в Техаському університеті.

Препарат використовує стабілізовану форму «спайкового» білка, яким вірус Covid-19 прикріпляється до інших клітин, і генерує імунну відповідь на нього.

Результати доклінічних випробувань, оприлюднені в науковому виданні Science Advances, показали, що введення вакцини через пластир було дієвішим, ніж за допомогою голки.

Університет спільно з Vaxxas тепер планує якнайшвидше розпочати клінічні випробування вакцини-пластиру.

Вакцина на пластирі зберігає свої властивості протягом щонайменше 30 днів за температури 25°C і протягом тижня – за температури 40°C. Тож вона не потребує холодного температурного режиму.