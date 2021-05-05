Автобус Neoplan згорів вщент

Автобус сполученням Одеса – Київ загорівся під час руху в селі Ревове Ширяївського району на Одещині. Постраждалих та загиблих немає, повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.

Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло пообіді в середу, 5 травня. На момент загоряння в салоні автобуса Neoplan перебувало 60 пасажирів. Ніхто з них не постраждав – вони самостійно вибралися з транспорту.

фото ДСНС в Одеській області

Пожежу вдалося ліквідувати вже о 15:41. На опублікованих світлинах видно, що автобус згорів вщент.

Нагадаємо, що в 11 квітня подібний інцидент трапився і в Дрогобичі. Тоді під час руху загорівся рейсовий автобус. П’ятеро пасажирів, які перебували в салоні в момент виникнення пожежі, не постраждали. Водій отримав опіки рук.