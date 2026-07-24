Йдеться про зупинку з магазином квітів по вул. Михайла Грушевського

В Ужгороді прокуратура повернула громаді право власності на автобусну зупинку, яку після реконструкції під квітковий магазин привласнив місцевий підприємець. Це вже друга зупинка в місті, яка могла незаконно відійти представникам бізнесу.

За матеріалами справи, йдеться про автобусну зупинку по вул. Михайла Грушевського, 62 поблизу Закарпатської торгово-промислової палати.

У 2004 році виконком Ужгородської міськради дозволив підприємцю Дмитру Платонову облаштувати її в комплексі з торговим павільйоном площею до 10 м². Через рік бізнесмену дозволили у найближчі 10 років безкоштовно користуватися автозупинкою, а далі укласти договір на її оренду.

«Підприємець отримав в тимчасову оренду торговий павільйон на зупинці і мав реконструювати його відповідно до погодженого ескізного проєкту. Однак фактично тимчасову споруду перебудували у капітальний об’єкт нерухомості площею 27,2 м². Роботи виконувалися без належних дозвільних документів та без оформленого права користування земельною ділянкою», – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 24 липня.

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Після проведених робіт Дмитро Платонов зареєстрував за собою право власності на нерухомість вартістю понад 800 тис. грн.

14 липня Господарський суд Закарпатської області підтримав позицію прокуратури і визнав право власності на самочинно зведений об'єкт за громадою Ужгорода. Водночас правоохоронці відправили до Ужгородського міськрайонного суду обвинувальний акт за самочинне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці. Таким чином, Дмитро Платонов відповідатиме за свої дії в межах Кримінального кодексу України.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, Дмитро Платонов зареєстрований ФОПом у 1997 році і займається роздрібною торгівлею квітами. У 2015 році підприємець невдало балотувався у депутати Ужгородської міської ради від «Європейської партії України».