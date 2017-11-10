Автодороги місцевого значення з початку року перейшли в розпорядження ЛОДА

Тепер автодорогами місцевого значення опікується ЛОДА

Автодорогами місцевого значення опікується Львівська облдержадміністрація. Автомобільні дороги загального користування місцевого значення з 1 січня 2018 року передані зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України – з балансу Служби автомобільних доріг у Львівській області до сфери управління Львівської обласної державної адміністрації – на баланс Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА.

«На виконання Закону України від 17 листопада 2016 року № 1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування», наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 10.11.2017 року №425 «Про передачу об’єктів права державної власності» (зі змінами від 27.11.2017 № 454), розпорядження Голови Львівської обласної державної адміністрації від 08.12.2017 № 1214/0/5-17 «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління Львівської обласної державної адміністрації» автомобільні дороги загального користування місцевого значення передані зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України до сфери управління Львівської обласної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні Служби автомобільних доріг Львівщини.

Тож тепер органи місцевої влади отримали змогу самостійно визначати обсяги фінансування та об’єми робіт, визначати пріоритетні об’єкти в регіонах.

На балансі Служби автомобільних доріг у Львівській області залишається 1866,4 км автодоріг державного значення.

Нагадаємо, у вересні минулого року керівник «Укравтодору» розповів про децентралізацію відповідальності за стан доріг. Славомир Новак повідомив, що з 1 січня 2018 року 120 тис. км доріг державного значення перейдуть під відповідальність голів обласних державних адміністрацій, а 50 тис. км доріг державного значення залишаться у сфері відповідальності «Укравтодору».