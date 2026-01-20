У межах проєкту Renault не відповідатиме за встановлення військового обладнання на дрони

Французький автомобільний концерн Renault SA офіційно готується долучитися до серійного виробництва далекобійних дронів-камікадзе, зокрема для потреб України. Про це 19 січня повідомив проєкт French Aid to Ukraine.

Виробництво безпілотника під кодовою назвою Chorus Renault здійснюватиме спільно з оборонним підрядником Turgis & Gaillard під наглядом Дирекції з озброєнь (DGA). За даними видання L’Usine Nouvelle, до проєкту планують залучити заводи Renault у Клеоні та Ле-Мані.

Chorus – це французький баражуючий боєприпас великої дальності, за характеристиками схожий на іранський «шахед». Проєкт було запущено на початку 2025 року в межах державної ініціативи з розвитку галузі військових безпілотників. Компанія Turgis & Gaillard, яка створила першу версію дрона, об’єднала зусилля з Renault на базі дрона, що вже розроблявся. Renault перепроєктував дрон, застосувавши автомобільні методи для зниження витрат і оптимізації. Відомо, що Renault не відповідатиме за встановлення військового обладнання.

Згідно з оприлюдненими даними, довжина дрона Chorus становить близько 10 м, розмах крил – приблизно 8 м. Безпілотник здатний розвивати швидкість до 400 км/год і літати на висоті до 5 тис. м. Окрім ударної функції, апарат також може використовуватися для спостереження та розвідки.

Проєкт, який здебільшого фінансується державним коштом, передбачає постачання близько десяти дронів Chorus до літа 2026 року. У разі успішної реалізації можливе укладення десятирічної угоди між Міністерством збройних сил Франції та підприємствами на суму близько 1 млрд євро.

До слова, 15 січня президент Франції Емманюель Макрон анонсував збільшення оборонного бюджету країни на 36 млрд євро додатково до 2030 року. Ці кошти необхідні для «зміни масштабу» французької армії на тлі загострення міжнародних криз, зокрема навколо Гренландії та Ірану.