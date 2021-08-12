Угропування налічувало більше десяти осіб

Поліцейські викрили в Первомайському районі на Миколаївщині угруповання, учасники якої тонами викрадали газ із вагонів-цистерн потягів. Серед організаторів банди був і екс-депутат Первомайської міської ради. Про це повідомили прес-служби Нацполіції та Миколаївської міської прокуратури в четвер, 12 серпня.

Угруповання налічувало більше 10 осіб. Організаторами злочинної групи були двоє жителів Первомайська, один з яких є колишнім депутатом Первомайської міської ради, ім'я яких правоохоронці не повідомляють. Заробітки зловмисників у місяць могли сягати до 1 млн грн.

«Один машиніст потяга залишав вагони в обумовленому місці. Там вже чекали інші фігуранти на спеціально орендованій вантажівці, які приєднували обладнання та відкачували газ. Потім крадений газ у супроводі організатора доставляли на підконтрольну заправну станцію, де його і реалізовували», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Поліцейські встановили ферму, де угруповання ховало обладнання для відкачки газу та самий газовоз. Під час обшуків в фігурантів справи вони вилучили гроші, комп’ютери, чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти, зброю, набої, вантажівку, наркотики та інші речові докази.

Дев’ятьом зловмисниками вже повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в особливо великих розмірах організованою групою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Водночас раніше затримали вже були затримані двоє з фігурантів. Дізнавшись про це, екс-депутат запропонув начальнику місцевої поліції 5 тис. доларів за не притягнення його подільників до кримінальної відповідальності. Його затримали та тепер інкримінують статтю про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.