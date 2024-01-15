Перемишлянський районний суд Львівщини визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків Андрія Т., чий неповнолітній син прогулював уроки в школі протягом трьох місяців. Суд призначив батькові школяра 1700 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, неповнолітній син Андрія Т. протягом вересня – листопада прогулював уроки у Великоглібовицькому ліцеї, що розташований у селі поблизу Бібрки. Відомо, що школяру 13 років.

Адміністрація школи повідомила поліцію, що школяр без поважних причин не приходить на уроки і щодо батька хлопця Андрія Т. склали протокол про вчинення адмінправопорушення – через неналежне виконання батьківських обов’язків. На засідання суду чоловік не прийшов, але подав заяву про визнання своєї вини.

Справу розглянула суддя Олександра Гуняк, яка дослідила усі матеріали та визнала Андрія Т. винним у неналежному догляді за сином. Йому призначили 1700 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.