Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулась на бік

Неподалік Хмельницького сталась смертельна аварія, у якій загинули двоє людей. Йдеться про двох мешканців Кривого Рогу: 46-річного чоловіка та його 16-річну доньку.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 14:30 у четвер, 20 липня, поблизу села Шумівці Хмельницького району (біля Хмельницького).

«Відбулось зіткнення між автомобілем Renault Kangoo, у якому їхала сім’я з Кривого Рогу, та вантажівки Daewoo, за кермом якої перебував 49-річний киянин», – йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП 46-річний водій Renault та його 16-річна донька загинули на місці. 47-річну дружину загиблого та їхню молодшу 12-річну доньку доправили до Хмельницької обласної лікарні. Ступінь важкості тілесних ушкоджень встановлюють медики.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які встановлюють, хто саме з водіїв спричинив зіткнення.