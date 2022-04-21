Українці отримуватимуть право на в'їзд в США строком до двох років

США врегулювали процедуру в'їзду до країни українських біженців, оприлюднивши перелік вимог до легального перетину кордону для тих, хто шукає захисту від російської війни в Україні. Про це повідомив президент США Джозеф Байден у четвер, 21 квітня.

«Я сьогодні оголошую про програму «Єднаймося для України» («Uniting for Ukraine») для того, щоб українці, які рятуються, могли прибувати безпосередньо до США. Це нова гуманітарна програма, яка доповнить інші юридичні механізми надання допомоги біженцям. Ми прискоримо цей процес, аби українці з Європи могли мігрувати до США. Особливо ті, хто має спонсори, або ті, хто має тут родичів. Процедуру прийому українських біженців буде прискорено», – розповів президент США.

Мова йде програму гуманітарного захисту, яка стане ще одним з доступних на цей момент для українців механізмів отримання притулку у США. Інші механізми, які надають право легалізуватися у країні, передбачають отримання емігрантської візи або оформлення статусу біженця.

Як повідомила прес-служба посольства України у США, відповідно до цієї програми, українці отримають право на в’їзд в США строком до двох років та з правом на подання документів на працевлаштування у США.

«Щоб отримати таке право українці, мали перебувати на території України станом на 11 лютого 2022 року, мати спонсора в Сполучених Штатах, пройти вакцинацію та інші вимоги охорони здоров’я, а також пройти необхідні біометричні, біографічні та безпекові перевірки», – йдеться у повідомленні.

Нова програма передбачає необхідність спонсорства українців, які хочуть отримати захист у США. Це має бути громадянин США, неурядова організація або агенція, що опікується переміщеними особами, або будь-яка особа, що проживає у США та може поручитися за людину, яка була вимушена залишити Україну через війну.

Як зазначає Deutsche Welle, усім охочим подати заявку на участь у програмі потрібно буде пройти ретельні безпекові перевірки, у тому числі здати біометричні дані та завершити повний курс вакцинацій відповідно до чинних вимог американської системи охорони здоров'я.

У дипломатичній службі наголошують, що починаючи з 25 квітня громадянам України, які перебувають у сухопутних пунктах пропуску через кордон в США без дійсної візи або без попереднього дозволу на поїздку до Сполучених Штатів через програму, буде відмовлено у в’їзді та направлено на подання заявки через цю програму.

У Вашингтоні вважають, що програма зможе полегшити процедуру реєстрації українських біженців у країні.