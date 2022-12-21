Байден і Зеленський в Овальному кабінеті Білого дому, 21 грудня 2022

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв Володимиру Зеленському, що Вашингтон і його союзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з Росією, задовольняючи фінансові, гуманітарні й військові потреби. Таке Байден сказав Зеленському перед переговорами в Білому домі ввечері 21 грудня, повідомила «Європейська правда».

«Для нас честь бути на вашому боці у жорстокій війні Путіна. 300 днів – важко повірити, скільки ми в цьому живемо. Триває жорстокий напад на право України існувати як держава, напад на невинних українців без жодних причин, хіба залякування», – зауважив президент США.

Він засудив дії Росії з руйнування цивільної інфраструктури й намагання використати зиму як зброю, водночас відзначивши, як спротив українців «продовжує надихати світ».

«Американці гордо підтримують їх, і демократи, й республіканці, разом із нашими союзниками в Європі, Японії тощо, аби гарантувати, що ви маєте фінансову, гуманітарну і безпекову допомогу, якої ви потребуєте. Ми сьогодні про це поговоримо. І ми будемо продовжувати зміцнювати здатність України оборонятися, зокрема протиповітряну оборону, і саме тому ми надамо Україні батарею ЗРК Patriot і навчимо ваші війська коректно її використовувати», – наголосив Байден.

«Разом із партнерами ми змушуватимемо Кремль сплачувати ціну за війну і підтримуватимемо прагнення України до справедливого миру. Пане президенте, США підтримують сміливий народ України, підтримують вас як величного лідера», – додав він.

Зеленський прибув до Білого дому ввечері в середу, 21 грудня, де його зустрів президент США Джо Байден. Очікується, що після двосторонніх переговорів він проведе спільну прес-конференцію з Байденом та виступить на засіданні Конгресу.

Це перший візит Зеленського за кордон за час повномасштабної війни.