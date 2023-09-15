Бельгія підтвердила свою участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 у складі «коаліції F-16»

Бельгія позичить свої F-16 для тренування українських пілотів. Також її інструктори та персонал братимуть участь у навчанні. Про це заявила міністерка оборони Бельгії Людовін Дедондер, повідомляє брюссельська газета Le Soir у п'ятницю, 15 вересня.

За її словами, 2024 року відомство надішле до Данії два двомісні тренувальні F-16B для підвищення кваліфікації українських пілотів, а також загін із приблизно п'ятдесяти військовослужбовців, переважно технічного персоналу, який відповідатиме за розгортання цих літаків.

«Міністерська рада з обмеженнями («Керн») підтвердила 15 вересня участь Бельгії у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 у складі «коаліції F-16» на чолі з Нідерландами та Данією, з метою постачання в Україну винищувачів-бомбардувальників цього типу та підготовки персоналу, здатного реалізувати ці літаки», – оголосила вона.

До того ж шість українських інструкторів та чотири планувальники місій пройдуть навчання в Бельгії для подальшої підготовки українських пілотів та іншого персоналу. Також найближчими тижнями Міністерство оборони Бельгії також направить групу з трьох військовослужбовців до центру підготовки українських пілотів F-16 у Данії, який надав для цього свою авіабазу Скрідструп (Skrydstrup).

Як інформував ZAXID.NET, Данія та Нідерланди на зустрічі у форматі «Рамштайн» 25 травня очолили коаліцію з навчання ЗСУ на F-16. Також до її складу увійшли Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

20 серпня Нідерланди та Данія під час візиту президента України Володимира Зеленського у ці країни заявили, що нададуть ЗСУ американські винищувачі у кількості 42 та 19 відповідно. Зокрема, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що її країна планує надати Україні перші шість F-16 до Нового року, а ще п'ять – протягом 2024 року.

Своєю чергою Румунія та Нідерланди ухвалили рішення про створення навчальної бази для пілотів та обслуговування винищувачів F-16. Такий крок стане також потужною підтримкою для протиповітряної оборони України.