Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо поспілкувався з представниками ЗМІ перед початком неформального засідання Європейської Ради у Празі, 7 жовтня 2022

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що утримався під час голосування за новий пакет санкцій ЄС проти Росії, побоюючись наслідків обмежень, що б'ють по сталеливарному сектору, повідомила в суботу, 8 жовтня, «Європейська правда» з посиланням на Le Soir.

«Питання в тому, як ми можемо зберегти солідарність європейських країн і нашого населення, щоб і надалі підтримувати Україну. Звичайно, військові успіхи, яких досягла Україна, сприяють… але якщо економічна ціна стане вкрай високою і люди втратять роботу, то стане важко», – сказав де Кроо.

Водночас він додав, що Бельгія вирішила не блокувати ухвалення нового санкційного пакету, а утрималася під час голосування, бо «ми не хочемо порушувати європейську солідарність».

Як повідомляв ZAXID.NET, Рада Європейського Союзу в четвер, 6 жовтня, затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій. Також Європейський Союз затвердив рішення про запровадження санкцій проти ще 30 фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з російською агресією проти України.

Обмеження передбачають зокрема заборону на імпорт сталеливарної продукції, що викликало опір у Бельгії, чиї заводи залежать від російської сировини. Також саме за наполягання брюссельської сторони ЄС не включив до восьмого пакету санкцій алмазодобувного гіганта «Алросу».