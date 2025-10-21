Щоб підтримувати інтернет-з’єднання під час відключень, потрібні тільки дві речі

Нестабільне електропостачання – не вирок для інтернету. Якщо заздалегідь підготуватися, можна зберегти доступ до мережі за допомогою повербанка і правильно підключеного обладнання. Це особливо актуально в умовах тривалих відключень, коли зв’язок із зовнішнім світом стає життєво необхідним. Telegraf пише про прості рішення, які дозволять зберегти з’єднання навіть під час блекауту.

Інтернет без світла: що потрібно знати

Домашній інтернет, особливо якщо він підключений за технологією xPON (пасивна оптична мережа), може працювати навіть без електроенергії. Цей тип мережі споживає мінімум енергії, а отже, – легко адаптується до резервного живлення.

Що знадобиться

Щоб підтримувати інтернет-з’єднання під час відключень, вам потрібно:

повербанк з виходом 12V або USB-адаптером , який підходить для вашого обладнання;

підключений до мережі оптичний термінал (ONU) разом із Wi-Fi-роутером.

Якщо обидва ці пристрої під’єднати до повербанка, інтернет буде працювати, навіть коли електроенергія зникне.

А як щодо мобільного інтернету

У випадку втрати мобільного зв’язку допоможе національний роумінг. У разі, якщо ваш оператор недоступний, телефон автоматично підключиться до веж іншого українського мобільного провайдера. Це дозволяє залишатися на зв’язку та користуватись мобільним інтернетом у критичних ситуаціях.