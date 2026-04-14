Пожежа на підстанції «Мелітополь» 14 квітня

У ніч на вівторок, 14 квітня, дрони атакували ворожі об’єкти на тимчасово окупованих територіях України. Моніторингові телеграм-канали та російська влада повідомили про ураження в Криму, Мелітополі та Донецьку.

Так, у Мелітополі після серії вибухів виникла масштабна пожежа на місцевій електропідстанції, унаслідок чого у місті стався частковий блекаут. Зазначимо, це вже не перша атака на підстанцію «Мелітополь».

Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький заявив, що удар був завданий по об’єкту енергетичної інфраструктури на півдні окупованого регіону. Він зазначив, що частина обладнання зазнала значних пошкоджень.

Окрім цього, потужні вибухи лунали в різних районах окупованого Криму – зокрема в Сімферополі, Феодосії та Керчі.

Також вибухи і стрілянину чули в районі Таврійської ТЕС і біля аеродрому «Гвардійське», де, за попередніми даними, могла бути атакована інфраструктура окупантів. Зокрема, під ударом могла опинитися місцева нафтобаза.

У Донецьку ураження зафіксували в районі аеропорту – імовірно, під удар потрапили місця зберігання та запуску дронів-камікадзе типу «шахед».

А у Рибінському Волноваського району монітори зафіксували влучання по місцю дислокації російських військ. За попередньою інформацією, там могли розміщуватися засоби протиповітряної оборони, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Окрім окупованих територій, вибухи лунали і в Росії. Зокрема, у місті Єлець Липецької області під удар потрапив завод «Енергія». Місцева влада повідомила про щонайменше одну загиблу та п’ятьох поранених росіян через «уламки» збитих дронів. У місті пошкоджені житлові будинки.