Розвідники знищили у Криму російський пором «Славянін»

Бійці Головного управління розвідки знищили у Керченській протоці російський залізничний пором «Славянін». Про це у середу, 8 квітня, повідомили у телеграм-каналі ГУР.

Розвідники успішно атакували російський пором в ніч на понеділок, 6 квітня. Операцію здійснювали бійці Департаменту активних дій ГУР за допомогою ударних дронів. За даними розвідки, «Славянін» – був єдиним справним залізничним поромом росіян у Керченській протоці, тепер його остаточно вивели з ладу.

«“Славянін” відігравав важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в тимчасово окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами», – йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, у березні українські військові завдали низки ударів по російському флоту. Під час операції захисники уразили тральщик «Валентин Пікуль» та протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов». Крім того, під атаку потрапили фрегати «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров», що є носіями крилатих ракет «Калібр».

Пором «Славянін» вже потрапляв під атаку ударних дронів у березні цього року, тоді ж було уражено пором «Авангард».