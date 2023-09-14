ДТП стались біля торгово-розважального центру на проспекті Василя Мойсея

У Луцьку водій BMW на одній вулиці потрапив одразу в дві аварії. Спершу в автомобіль в'їхав Dodge, а тоді – Mercedes-Benz. На обох винуватців зіткнень патрульні склали адмінпротоколи, що передбачають по 850 грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, аварії сталась в четвер, 14 вересня, на проспекті Василя Мойсея у Луцьку. На виїзді зі стоянки торгово-розважального центру водій Dodge не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з BMW, який рухався попереду та повертав праворуч, на автостоянку.

«Патрульні огородили місце ДТП конусами, виставили відповідний дорожній знак та почали оформлення адмінматеріалів. В цей час з автостоянки виїжджав вантажний автомобіль Mercedes-Benz та здійснював поворот праворуч. Його водій не розрахував габарити свого транспортного засобу, не дотримався безпечного інтервалу і теж здійснив зіткнення з BMW», – йдеться у повідомленні.

На обох винуватців зіткнень патрульні склали протоколи за ст. 124 КУпАП (вчинення аварії без потерпілих). Їм загрожує по 850 грн штрафу.