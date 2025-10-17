ДТП сталася в селі Магала

На дорозі біля Чернівців внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула водійка. Аварія трапилася сьогодні вранці, 17 жовтня, на автодорозі «Н-10» в селі Магала Чернівецького району. Наразі буковинські поліцейські з'ясовують всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

За попередньою інформацією правоохоронців, відбулося зіткнення двох автомобілів – вантажівки DAF з напівпричепом та легковика марки Daihatsu. Фурою керував 35-річний громадянин Республіки Молдова, а за кермом авто Daihatsu перебувала 55-річна жителька Чернівецького району, повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 17 жовтня.

У результаті зіткнення водійка легкового автомобіля отримала смертельні травми. Тіло загиблої правоохоронці направили на судово-медичну експертизу.

Наразі поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). У водія фури також взяли аналізи для встановлення рівня алкоголю в крові. Винуватцю ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі.